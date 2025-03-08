السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

تركيا تطالب بمحاسبة إسرائيل على توسعها في سوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار في سوريا.

تركيا تطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل  في سوريا

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن السفير يلدز قوله خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا: "ندين التوغل العسكري الإسرائيلي المستمر في الأراضي السورية ونطالب مجلس الامن باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار"، لافتا إلى أن هذه التصرفات تشكل عقبات أمام استقرار الأوضاع في سوريا.

 

التوغل الإسرائيلي  في سوريا

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة جملة الواقعة غرب درعا بجنوب سوريا، حيث نفذت مداهمات استهدفت عددا من المنازل في المنطقة، وسط استنفار أمني.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية "فرضت طوقا أمنيا حول أحد المنازل في البلدة، وطلبت من مالكه الحضور إلى الموقع في حين كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل".

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تركيا مجلس الامن سوريا إسرائيل قوات الاحتلال

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