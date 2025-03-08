طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

استأنف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

لماذا عظَّم الله السجود

وتساءل طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود، وليه أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد؟

ورد د. علي جمعة: السجود يلخص انبهارك بصنعة الله.. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.. لما الإنسان يتأمل في الكون لا يمكن يخطر في باله أن هذا الكون من غير إله.. حكيم، عليم، قادر، عالم، مريد، وهكذا.. ضربوا لذلك مثلا، إنه لو الشمس قربت شوية نحترق، ولو بعدت شوية عن مكانها نتجمد.. القمر لو زاد شوية يحصل الجزر والمد، لو بعد تروح البحار، ولو قرب تغرق الدنيا.. حاجة غريبة جدا.. كل همسة ولمسة في الكون لها سبب، وسبحان من أبدعها.. جسم الإنسان.. واحد ألف "الطب محراب الإيمان".. لما تدخل في تشريح الجسم مش ممكن يكون إلا فيه خالق.. كلما اطلعت وتعلمت في هذا الكون كلما انبهرت.. وهذا سبب سجود الإنسان.. يسجد من انبهاره.. الكلام مش كفاية، فتسجد، والسجود لله وحده.

تحديد أوقات الصلاة

وطرحت إحدى الفتيات سؤالا: فيه في القرآن ذكر الفجر والعصر، عرفنا منين باقي الصلوات؟

وأجاب الدكتور جمعة: ما هو ذكر الضحى، والليل.. هو في الحقيقة لا الفجر ولا العصر دي صلوات.. هذه مواقيت يقسم الله بها علشان نلتفت إليها.. أما الصلوات الخمس فمأخوذة من سنة رسول الله، الذي أرشدنا الله إلى اتباعه: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".. "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".. كان صلى الله عليه وسلم، يقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي".. هو الذي قال لنا: الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4.. والفجر 2.. هو علمنا كيف نصلي لكن القرآن فيه إجمال.. ينبه للأمور الكلية ولا يتعرض للجزئيات.



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