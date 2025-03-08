محمد يوسف: أتمنى تخليد أسماء شهداء الأهلي على جدران الاستاد

كشف محمد يوسف مدرب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن الاسم التي يتمني تدوينه على جدران استاد النادي الأهلي الجديد.

وتحدث محمد يوسف متأثرا: "أتمني تدوين أسم شهداء الأهلي، لن أنسى طيلة حياتي هذا اليوم، كلما أتذكر لا أستطيع أن أتمالك نفسي.

وواصل: “كان الوضع في غرف خلع الملابس في هذا اليوم صعبا للغاية، وتأثرت نفسيا كثيرا بسبب هذه الأحداث لفترة كبيرة”.

وأكمل: “لذلك أتمنى تخليد أسماء هؤلاء الشهداء على جدران استاد الأهلي، لأنهم ضحوا بحياتهم عشان خاطر النادي اللي بيحبوه”.

كولر يفرض السرية على مران الأهلي استعدادا للقمة

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض مزيد من السرية على تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم، حيث يرغب كولر في الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل لقاء القمة 130.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة، حيث يستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا للقمة 130.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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