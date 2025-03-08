قائمة غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في الدوري.. أزمة لـ بيسيرو بسبب 5 نجوم.. مزق الخلفية يبعد جهاد.. والصفقة التونسية الجديدة أبرز خسائر الأبيض قبل قمة الثلاثاء

يستعد فريق الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى استاد القاهرة في الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك تحديات كبيرة في المباراة المقبلة بسبب غياب خمسة من أبرز لاعبيه، ما يثير تساؤلات حول قدرة الفريق على تعويض غياب هؤلاء اللاعبين المهمين في مباراة بهذه الأهمية.

الرباط الصليبي يمنع حمزة المثلوثي

يغيب التونسي حمزة المثلوثي عن تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة ضد الأهلي، يعتبر المثلوثي من العناصر الأساسية في دفاع الزمالك، وغيابه سيكون له تأثير واضح على خط الدفاع في مواجهة هجومية متوقعة من الأهلي.

صفقة الزمالك الجديدة تنضم للغائبين

كما سيغيب أحمد الجفالي، لاعب الوسط التونسي، عن المباراة أيضًا بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

أحمد الجفالي

يعد الجفالي من اللاعبين المميزين في خط الوسط الهجومي، وغيابه سيضع ضغطًا إضافيًا على بقية اللاعبين في هذا المركز، خاصة في مباراة حاسمة مثل هذه.

محمود الجهاد وإصابة العضلة الخلفية

محمود جهاد، الذي يعاني هو الآخر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الأهلي.

في حين أن جهاد يعتبر من العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في الخط الخلفي أو في خط الوسط، فإن غيابه يضع الجهاز الفني في موقف صعب، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة التغطية الدفاعية أمام مهاجمي الأهلي السريعين والقادرين على استغلال أي ضعف دفاعي.

استمرار غياب أحمد حمدي

بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين، يغيب أحمد حمدي بسبب خوضه المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد إصابته في الرباط الصليبي.

يعول الزمالك على حمدي في المستقبل لتعزيز خط الوسط الهجومي، إلا أن غيابه في مباراة كهذه يقلل من الخيارات المتاحة للمدير الفني في هذا المركز الحساس.

غياب خبرات محمد عبد الشافي

أما محمد عبدالشافي، الذي لا يتمتع بالجاهزية الفنية الكاملة بعد، فسيغيب أيضًا عن اللقاء، ويعتبر عبدالشافي من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في المباريات الكبيرة، وغيابه يمثل خسارة فنية مهمة للفريق، خصوصًا في مباريات الكلاسيكو التي تتطلب خبرة عالية وقراءة فنية ممتازة للمباراة.

ويُعتبر غياب هؤلاء النجوم عن المباراة المرتقبة ضد الأهلي ضربة قوية للزمالك، خاصة وأنها مباراة هامة ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للفوز والحفاظ على مكانه في القمة، ومع ذلك سيعتمد المدير الفني للزمالك على اللاعبين المتاحين في الفريق من أجل تعويض هذه الغيابات الثقيلة.

ويتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا في ظل التشكيلة المتغيرة التي سيعتمد عليها الزمالك، وهو ما يزيد من أهمية استراتيجيات المدير الفني وقدرته على تحفيز اللاعبين المتاحين لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويبقى السؤال؛ كيف سيتعامل الزمالك مع غياب هذه المجموعة من اللاعبين في واحدة من أقوى المباريات في الدوري المصري هذا الموسم والتي ستكون أزمة أمام البرتغالي بيسيرو المدير الفني للزمالك بسبب هذه الغيابات.

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