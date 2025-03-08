السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصدر الحياة، نجوى كرم تحتفل بيوم المرأة العالمي

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق اليوم 8 مارس.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: تفوّقت المرأة على نفسها لما ربّنا أنعم عليها بنعمة الإنجاب حتى تصير مصدر الحياة.. هنيئًا لكِ أيتها المرأة العاملة والمشاركة بفخر هنيئًا لكِ أيتها السيدة الشامخة بتواضع كل عام وأنتِ يا أمّي وأختي وصديقتي بألف خيريوم_المرأة_العالمي.

نجوى كرم

 

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

 

و قدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

 

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجوى كرم الفنانة اللبنانية نجوى كرم يوم المرأة العالمي عيد المراة

مواد متعلقة

كارول سماحة تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59
ads

الأكثر قراءة

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، دفاع الله عن النبي وحمايته

طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية