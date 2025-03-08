مصدر الحياة، نجوى كرم تحتفل بيوم المرأة العالمي

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق اليوم 8 مارس.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: تفوّقت المرأة على نفسها لما ربّنا أنعم عليها بنعمة الإنجاب حتى تصير مصدر الحياة.. هنيئًا لكِ أيتها المرأة العاملة والمشاركة بفخر هنيئًا لكِ أيتها السيدة الشامخة بتواضع كل عام وأنتِ يا أمّي وأختي وصديقتي بألف خيريوم_المرأة_العالمي.

نجوى كرم

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

و قدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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