طالبة: مش بعرف أصلى حاضر؟ وعلي جمعة: الرسول جمع الظهر مع العصر بدون عذر

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

اليوم الدراسي مزدحم بالمحاضرات

وتساءلت إحدى الطالبات: اليوم الدراسي عندي، أحيانا بيبقى مزدحم بالمحاضرات، ومفيش أي وقت أصلي فيه الظهر، أحيانا بتفوتني، وساعات باصليها في غير وقتها.. هل كدة هاينقص من أجري طوال السنة الدراسية؟



أجاب الشيخ علي جمعة: النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه "مسلم" عن ابن عباس، صلى الظهر مع العصر، وصلى المغرب مع العشاء، من غير عذر من مطر ولا مرض، فقيل لابن عباس، وكان فقيه الأمة، ودعا له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالفقه: ولم جعل هذا؟! قال: لكي لا يجعل على أمته من حرج، فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز لكِ في هذا الشأن الجمع بين الظهر والعصر، تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا..

وأضاف د. علي جمعة: ذلك سعيا للحفاظ على الصلاة وليس للتكاسل عنها.. وهو حديث صحيح وجرى عليه كثير من التابعين، وألف فيه السيد أحمد بن صديق الغماري: "إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين بدون عذر في الحضر".. ولما جاء العصر الحديث فتباعدت المدن، وأصبحت المدينة الواحدة أكثر من 100 كيلو.. شيكاغو مثلا 160 كيلو.. عرفنا رحمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنا، وكيف نحافظ على صلواتنا، وكما تقولين: هذا العمل والانتقالات، والدراسة والتعليم، وظروف الأطباء، الطبيب يدخل قبل الظهر، وتستمر العملية 6 ساعات مثلا، أو 12 ساعة، فيصلي الظهر والعصر، ويدخل العملية.. ولما يخرج يصلي المغرب والعشاء، وهكذا يساعد هذا الحكم الرحيم على الصلاة.

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