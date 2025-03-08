فحص 309 نماذج تقييم بيئى و46 شكوي بيئية بالشرقية

قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية خلال شهر فبراير الماضى بفحص (309) نماذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها

إجراء القياسات البيئية

وذلك بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد (5) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (5) منشآت (2مستشفى - 3 مطاعم) فضلًا عن فحص (46) شكوى بيئية للمواطنين.

لجنة فحص وتقييم محطات المحمول

أكد ذلك المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية واضاف انه تم قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (5) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول

المراكز التى تم التفتيش بها

وذلك بنطاق مراكز كفر صقر -منيا القمح -الإبراهيمية - الحسينية -مشتول السوق و تمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم،

وبالفعل تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبروتوكول الموقع بين( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).

محضر جنحة لمحطة تموين السيارات

كما قامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على (4) محطات تموين سيارات وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات،

المنشآت الصناعية

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بالتفتيش على (😎 ورش (تصليح سيارات - إكسسوارات سيارات - تصنيع ملابس).

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية

التفتيش على محطات المحمول

وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ، ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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