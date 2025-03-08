السبت 08 مارس 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يفشل في اختراق دفاع نوتنجهام فورست بالشوط الأول

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

 تعادل فريق   مانشستر سيتي، أمام  نوتينجهام فورست سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول من المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

وجاءت أخطر فرصة عن طريق هالاند مهاجم السيتي بعد تسديدة قوية  مرت من أمام مرمى نوتنجهام فورست بالدقيقة 7.

كما سدد جونزاليس كرة قوية ولكن تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى نوتنجهام فورست في الدقيقة 13.

وشهدت الدقيقة 18 هجمة من فريق نوتنجهام فورست ولكن تصدى لها دفاع مانشستر سيتي.

وسدد فيل فودين كورة قوية اصطدمت في دفاع نوتينجهام بالدقيقة 30.

ومع الدقيقة 35 عرضية لمانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتسديدة قوية خرجت اعلى مرمى نوتينجهام إلى خارج الملعب.

ويتواجد عمر مرموش النجم الدولي المصري على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الانجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي 

 

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، في ظل رغبة حامل اللقب في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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