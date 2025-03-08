السبت 08 مارس 2025
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رياضة

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بعد مرور 15 دقيقة

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

يسيطر التعادل السلبي على مواجهة فريق     مانشستر سيتي، ونوتينجهام فورست بعد مرور 15 دقيقة من اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

وجاءت أخطر فرصة عن طريق هالاند مهاجم السيتي بعد تسديدة قوية  مرت من أمام مرمى نوتنجهام فورست بالدقيقة 7.

كما سدد جونزاليس كرة قوية ولكن خرجت بجانب مرمى نوتنجهام فورست في الدقيقة 13.

   

 

ويتواجد عمر مرموش النجم الدولي المصري على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي 

 

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، في ظل رغبة حامل اللقب في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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