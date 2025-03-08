هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

ويتواجد عمر مرموش النجم الدولي المصري على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الانجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، في ظل رغبة حامل اللقب في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.