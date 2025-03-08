مجندة إسرائيلية مفرج عنها تثير الغضب بمقطع مستفز، والنشطاء: خليها تعود للأسر (فيديو)

أثارت مجندة الاحتلال الإسرائيلي آجام بيرجر، التي كانت أسيرة وتم الإفراج عنها في غزة بصفقة التبادل الأخيرة، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بث مقطع فيديو لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف بأنه مستفز ويثير غضب مشاعر العرب والفلسطينيين.

آجام بيرجر تطالب بعودتها لجيش الاحتلال

وظهرت مجندة الاحتلال، الأسيرة المفرج عنها آجام بيرجر، في مقطع فيديو عبرت فيه عن رغبتها في العودة إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عودتها من الأسر، وكانت في المقطع تردد عبارات "توراتية" تقوم من خلالها بـ "تبرير عمليات الإبادة الجماعية"، التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

آجام بيرجر تطالب بعودتها لجيش الاحتلال، فيتو



وأثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بأنه "مستفز"، وأن المستوطنين في الكيان ليس لهم عهد، ولن يوفوا بأي أمر قطعوه على أنفسهم، وخاصة أن آجام بيرجر وقعت شهادة بأنها كانت أسيرة وحصلت على هدايا من المقاومة الفلسطينية في غزة.

مقطع مجندة الاحتلال يثير الغضب

وعلق بعض النشطاء الفلسطينيين قائلين: "إنها تريد أن تعود للأسر مرة أخرى، لكن المره الثانية لن يحالفها الحظ ولن تلحق الأسر، وقد ينتهي بها الأمر بدون العودة... خليها ترجع الظاهر حنت للأسر!".

#شاهد | المجندة بجيش الاحتلال "آغام بيرغر" والتي أفرجت عنها المقـــ..ــاومة بصفقة التبادل الأخيرة تعبر عن رغبتها في العودة إلى صفوف جيش الاحتلال وتردد عبارات توراتية لتبرير الإبادة الجماعية. pic.twitter.com/mLe7WP3Wip — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2025



وقال أحد النشطاء: "تعالي غزة ترحب بكم، لكن المرة القادمة ستعودين بشكل آخر...".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "قولوا للمقاومة إن هؤلاء لا ينفع معهم التعامل الحسن! في الثانية التي تدير ظهرك لهم يطعنوك في نص قلبك هذه طبيعتهم... لا يرقبون في أحدٍ إلًا ولا ذمة".

في حين قال أحد النشطاء: "شغل مخابراتي الغرض منه اللعب علي الداخل وكرد علي الدراما التى تصنعها حماس في كسب ود الأسري لإحراج نتنياهو وحكومته، والمجندة لو محتاجة ترجع للخدمة مش هتحتاج تتصور، ثم أن الواضح أنها دراما تصويرية أو بمعني أنها أخذت الأمر بالتصوير وفي مقر حكومي للاحتلال".

آجام بيرجر تشارك في اقتحام قبر النبي يوسف

جدير بالذكر أن مجندة الاحتلال الإسرائيلي المفرج عنها مؤخرًا في غزة، آجام بيرجر، قامت منذ أيام بالمشاركة في اقتحام قبر النبي يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وكانت برفقة والدتها ميراف، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داجان، والحاخام الإسرائيلي إلياكيم ليفانون.

وقامت آجام بيرجر باقتحام قبر النبي يوسف تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت آجام برفقة عدد من المستوطنين يتزعمهم يوسي داجان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، حيث كانوا يؤدون طقوسًا تلمودية مستفزة داخل قبر النبي يوسف، الذي تم اقتحامه في مدينة نابلس بالضفة الغربية، الأمر الذي استفز العديد من الفلسطينيين.

وأثار اقتحام آجام بيرجر، لقبر النبي يوسف، حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبين الفلسطينيين، مؤكدين أن جنود الاحتلال لن يتغيروا وأنهم لن يعودوا عن أفعالهم الجنونية التي يستفزون بها الفلسطينيين دومًا.

الإفراج عن آجام بيرجر في صفقة تبادل الأسرى

يذكر أن المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر تم تسليمها للصليب الأحمر الدولى، في 30 يناير 2025، وفي أحد المواقع فى جباليا شمال قطاع غزة، حيث كانت من الدفعات الأولى التي تم الإفراج عنها من أسرى الإحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى.

آجام بيرجر عند اقتحامها لقبر النبي يوسف، فيتو

وتعتبر آجام بيرجر الأسيرة الخامسة التى يتم إطلاق سراحها، بعد بدء عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين، حيث قضت آجام نحو 16 شهرًا في الأسر لدى المقاومة الفلسطينية، وتبلغ من العمر 20 عامًا، وهي أول أسيرة تم إطلاق سراحها في صفقة التبادل، حيث أسرت أجام في 7 أكتوبر 2023، بعد يوم واحد فقط من بدء مهمتها كمراقبة عسكرية في موقع نحال عوز، الواقع بالقرب من قطاع غزة.

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