إسرائيل تتسلم المجندة آجام بيرجر من حماس ضمن اتفاق غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، تسلم المجندة آجام بيرجر ونقلها برفقة قوة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن بيرجر "عبرت قبل قليل الحدود إلى داخل إسرائيل وهي الآن في طريقها إلى نقطة الاستيعاب الأولية في منطقة غلاف غزة حيث ستلتقي مع والديها".

وسلّمت حركة حماس، اليوم الخميس، المحتجزة الإسرائيلية المجندة "آجام بيرجر" للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأقامت حماس، منصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لتسليم "آجام بيرجر".

وأخرجت عناصر كتائب القسام المحتجزة الإسرائيلية من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين الإسرائيليين التي جرت في الدفعتين السابقتين.

صفقة تبادل الأسرى

فيما سيتم تسليم المحتجزين "أربيل يهود" و"جادي موزيس"، في عملية إطلاق سراح أخرى تتم بالتزامن في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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