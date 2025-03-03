بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

مجندة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قبر النبي يوسف، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للغضب، حيث أظهر الفيديو المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر، التي أطلق سراحها من غزة مؤخرًا، ضمن صفقة التبادل، في نهاية شهر يناير 2025، وهي تشارك في اقتحام "قبر النبي يوسف" في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وكانت برفقة والدتها ميراف، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داجان، والحاخام الإسرائيلي إلياكيم ليفانون.

مجندة احتلال إسرائيلي تقتحم قبر النبي يوسف

ووفقًا لشبكة "قدس" الإخبارية، قامت مجندة الإحتلال الإسرائيلي، المطلق سراحها مؤخرًا، آجام بيرجر باقتحام قبر النبي يوسف تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما كانت آجام برفقة عدد من المستوطنين يتزعمهم يوسي داجان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، حيث قاموا باقتحام "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، وكانوا يؤدون طقوسًا تلمودية، الأمر الذي استفز العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

آجام برجر عند إطلاق سراحها، فيتو

وأثار اقتحام مجندة الإحتلال الإسرائيلي آجام بيرجر، التي أطلق سراحها في صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين من غزة، حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبين الفلسطينيين، مؤكدين أن جنود الاحتلال لن يتغيروا وأنهم لن يعودوا عن أفعالهم الجنونية التي يستفزون بها الفلسطينيين دومًا.

إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر

جدير بالذكر أن المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر تم تسليمها للصليب الأحمر الدولى، في 30 يناير 2025، وفي أحد المواقع فى جباليا شمال قطاع غزة، حيث كانت من الدفعات الأولى التي تم الإفراج عنها من أسرى الإحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى.

تحت حماية مشددة.. مستوطنون يتزعمهم يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، وآغام بيرغر التي أطلقت سراحها المقـــاومة بصفقة التبادل يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس ويؤدون طقوسا تلمودية. pic.twitter.com/o4JHNQCgul — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 3, 2025



وتعد برجر الأسيرة الخامسة التى يتم إطلاق سراحها، بعد بدء عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين.

وقضت آجام بيرجر نحو 16 شهرًا من الأسر لدى حركة حماس، وتبلغ من العمر 20 عامًا، وهي أول أسيرة تم إطلاق سراحها في صفقة التبادل، حيث أسرت أجام في 7 أكتوبر 2023، بعد يوم واحد فقط من بدء مهمتها كمراقبة عسكرية في موقع نحال عوز، الواقع بالقرب من قطاع غزة.

آجام بيرجر آخر مجندة أسيرة لدي حماس

وكانت مجندة الاحتلال آجام آخر المراقبات الخمس المتمركزات في نحال عوز، التي بقيت في الأسر، في حين تم الإفراج عن زملائها الجنود ليري الباج، ونعمة ليفي، وكارينا أرييف، ودانييلا جلبوع في الأشهر التالية، حيث ظلت أغام في الأسر، مما أثار يأس عائلتها.

صورة آجام بيرجر عند إطلاق سراحها، فيتو

وأسرت المجندة آجام بشكل غير متوقع، حسبما ذكرت التقارير الإسرائيلية، حيث كان من المقرر أن يتم تعيينها في منطقة "كرم سالوم"، ولكن في اللحظة الأخيرة تم تغيير مهمتها إلى "نحال عوز".

وتم أسر آجام بيرجر في يومها الأول في البؤرة الاستيطانية، حيث شوهدت أجام وزملاؤها من جنود الاحتلال وهم يؤخذون أسرى.

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