السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة: نتوقع استقبال 15 ألف زائر يوميًا مع الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا ما يقرب من 5 آلاف زائر يوميا، متوقعا أن يصل عدد الزائرين اليومي مع الافتتاح الرسمي لقاعات المتحف من 13 إلى 15 ألف زائر بعد افتتاحه بشكل كامل في 3 يوليو المقبل.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

ويواصل  المتحف المصري الكبير، استقبال الزائرين ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاختبار الأجهزة والقاعات الموجودة بالمتحف.

تحديد الموعد النهائي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

وتبدأ مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بعد تحديد الموعد النهائي لحفل الإفتتاح والمقرر في 3 من شهر يوليو المقبل. 

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير في أوقات العمل الرسمية

وأعلنت  هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر الزيارة الخاصة لقاعات المتحف المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض، لاختبار الأجهزة التشغيلية بالمتحف استعدادا للتشغيل الرسمي والمقرر له العام الجاري.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في إخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و25 دولارا للزائرين الغير مصريين، علي أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى 3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر الزيارة في أوقات غير العمل الرسمية

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة لمواعيد العمل غير الرسمية «الفتح الخاص» بـ5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فرد بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد، مضافا إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بـ35 فردا.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة اعتبارا من 4 يوليو المقبل بـ200 جنيه للزائر المصري و30 دولارا للزائر الغير المصري، وذلك للدخول أثناء مواعيد العمل الرسمية بما فيها العمل خلال الفترة المسائية.

وتابعت الهيئة أنها فيما بأسعار تذاكر الدخول في مواعيد العمل غير الرسمية، فتم تحديد أسعار تذاكر الزيارة بـ5000 دولار، أو ما يعادلها  بشرط أن لا يتجاوز العدد 35 فردا، بالإضافة إلى مقابل الدخول للأفراد يضاف إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بــ35 فردا. 

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