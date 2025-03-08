بدء الدورات الرمضانية في خماسيات كرة القدم بـ 4 مراكز بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بدء فعاليات الدورات الرمضانية التي تنظمها الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (القاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في خماسيات كرة القدم للمرحلة السنية من 18 إلى 35 عامًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي مدير المديرية نظمت دورات رمضانية في خماسيات كرة القدم بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنميتها في مختلف المراكز والأحياء بالمحافظة، واستثمار طاقات الشباب وتحسين النمط الصحي بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة، حيث تعمل الدورات الرمضانية على خلق جو من الحراك والنشاط داخل مراكز الشباب، واكتشاف الموهوبين كرويًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الدورات شهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف الإدارات الشبابية في المحافظة، حيث تم تنظيم المنافسات في إدارات الشباب بمراكز (البداري، صدفا، القوصية، ديروط)، وهو ما يعكس حرص الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية خلال الشهر الفضيل موضحًا أن نهائيات الدورات الرمضانية ستقام بمركز شباب الجزيرة في القاهرة، حيث ستتنافس الفرق الفائزة من مختلف المراكز على المستوى القومي في خماسيات كرة القدم.

وأشاد محافظ أسيوط بتنظيم هذه الدورات التي تساهم في تفعيل دور الشباب الرياضي وخلق فرص للتنافس البناء مقدمًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه بتشجيع الشباب على الإنخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة التي تساهم في تنمية مهاراتهم البدنية والفكرية.

وأكد أبوالنصر استمرار الدعم لهذه المبادرات الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها، مشيرًا إلى أن الدورات الرمضانية تعد فرصة مثالية لاستغلال طاقات الشباب في الشهر الفضيل، وكذلك فرصة للتواصل والتعاون بين الشباب في مختلف أنحاء المحافظة.

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