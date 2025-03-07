أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان، رضا وصفي أشهر صانع كنافة بلدي في المنيا (صور)

تحت عنوان "الدين لله والكنافة للجميع"، يبرز رضا وصفي، صانع الكنافة البلدي البالغ من العمر خمسين عامًا، كرمز للتعايش بين المصريين بمختلف دياناتهم.

قبطي في المنيا أشهر صانع كنافة بلدي

يمتلك رضا خبرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في صناعة الكنافة، حيث يُعتبر من أوائل الأقباط الذين امتهنوا هذه الحرفة في عروس الصعيد.

أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان.. «رضا وصفي» أشهر صانع كنافة بلدي في المنيا

في حديثه، أكد رضا أن الكنافة تعد جزءًا لا يتجزأ من تقاليد شهر رمضان، موضحًا أن "كلنا واحد" في الاحتفال بهذا الشهر الكريم.. وأعرب عن فخره بكونه مسيحيًا يشارك في مظاهر الاحتفال برمضان، قائلًا: "أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان".

المسلمين الأقباط في المنيا

يعيش رضا في محافظة المنيا، ويستعد كل عام لاستقبال رمضان بتصنيع الكنافة، التي تُعتبر رمزًا للحلويات الرمضانية.. تتنوع وصفاته بين التقليدية والحديثة، مما يجعلها محط اهتمام الجميع، مسلمين ومسيحيين.

تُظهر قصة "رضا وصفي" كيف يمكن أن تستطيع المناسبات الدينية في تُجمع بين أهالي المنيا، حيث يشارك الجميع في الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية والدينية.

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