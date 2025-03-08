تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يستضيف نوتينجهام فورست اليوم السبت نظيره فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي اليوم ضد نوتينجهام فورست.



وسبق أن سجل مرموش 3 أهداف مع مانشستر سيتي، بواقع هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتينجهام فورست



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، خوسانوف، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: سافيو، عمر مرموش، دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، في ظل رغبة حامل اللقب في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز مانشستر سيتي على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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