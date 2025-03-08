أبرزها مانشستر يونايتد ضد أرسنال، مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات على أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.
مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي
السبت 8 مارس 2025
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا
برايتون ضد فولهام - 5 مساء
كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء
ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء
برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء
وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء
الأحد 9 مارس 2025
تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا
توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا
مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء
الإثنين 10 مارس 2025
وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء
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