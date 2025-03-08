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رياضة

أبرزها مانشستر يونايتد ضد أرسنال، مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد أرسنال

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات على أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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