رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

أعدمت السلطات بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، رجلًا بواسطة فرقة إطلاق النار، وهو أول سجين أمريكي يقتل بهذه الطريقة منذ 15 عامًا.



وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إنه تم إطلاق النار على براد سيجمون (67 عاما)، مساء الجمعة على يد ثلاثة موظفين متطوعين بالسجن من مسافة قريبة في سجن في كولومبيا، عاصمة ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

South Carolina has carried out the execution of Brad Sigmon by firing squad for the murders of his ex-girlfriend’s parents.



Strapped to a metal chair, he had a target placed over his heart and a hood over his head.



A three-person rifle squad, positioned behind a wall, took aim… pic.twitter.com/OC4Dpqj468 March 7, 2025

إطلاق النار بدلًا من الحقنة المميتة

واختار سيجمون الذي تم ربطه على كرسي وتمت تغطية رأسه بغطاء أسود، أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلًا من الحقنة المميتة، مشيرًا إلى "عدم الثقة بالحقنة المميتة"، وفق محاميه.

وأوضح المحامي لشبكة "جرينفيل نيوز" أن سيجمون كان يخشى من أن تسبب الحقنة معاناة طويلة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في وقت سابق من يوم الجمعة طلبًا من محامي سيجمون لوقف الإعدام.

وكان سيجمون قد أدين في عام 2001 بتهمة القتل الوحشي لوالدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما.

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