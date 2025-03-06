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رياضة

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

كشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك عن موقف الفريق الأول لكرة القدم من خوض مباراة مودرن سبورت في كأس مصر بعد رفض اتحاد الكرة طلب التأجيل. 

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء غد الجمعة، الا ان اتحاد الكرة رفض. 

وجاء طلب الزمالك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وقال المصدر إن الفريق لن ينسحب من كأس مصر، وسيخوض مباراة مودرن سبورت غدا بشكل طبيعي رغم طلب الإدارة التأجيل. 

وواصل: فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق وسيخوض مباراة مودرن سبورت ولم يخبرنا أحد بأي تطورات أو عدم خوض اللقاء. 

فيما عقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وشهد المؤتمر حضور كل من؛ محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

هشام نصر: مؤتمر الزمالك لتقويم الكرة المصرية وخسرنا 6 نقاط بسبب التحكيم

وقال هشام نصر: "المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

وأضاف قائلًا: "الزمالك أصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، والنادي يقبل الأخطاء، ولكن هناك فارق بين الأخطاء وبين التعمد، وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل هشام نصر: "الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادل لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية، والزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

 

الزمالك يستعين بخبير أجنبي لتحليل أخطاء حكام الدوري ضده ويعرضها للجمهور

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم لتوضيح الحقائق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات.

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت  جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

وواصل أحمد سالم: ما تعرض له الزمالك في التحكيم لم يتعرض له أي نادي وتلاعب في تسريبات الفار، وهناك ضربات جزاء لم تحتسب للزمالك.

 

 

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