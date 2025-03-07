الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

البنك الأهلي يفوز على المصري ويطيح به من كأس مصر "صور"

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

فاز فريق البنك الأهلي علي فريق المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف ليطيح به من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على ستاد الجيش ببرج.

مباراة المصري والبنك الأهلي 

 

أحرز البنك الأهلي هدف التقدم أمام المصري بأقدام مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 23.

وجاء الهدف من تسديدة لأحمد ربيع تصدى لها الحارس محمود جاد لتصل إلى ياو أنور، الذي مررها لفيصل ليسددها في الشباك بنجاح.

وحرم أحمد صبحي المصري من إدراك التعادل بعدما تصدى لانفراد من صلاح محسن في الدقيقة 24.

وأضاف ياو أنور تقدم البنك الأهلي بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية رائعة من داخلة منطقة الجزاء، عجز الحارس محمود جاد عن التصدي لها، في الدقيقة 27 من عمر اللقاء

ودفع أنيس بوجلبان بفخر الدين بن يوسف على حساب محمود حمادة في تشكيل المصري.

صلاح محسن يهدد مرمى البنك الأهلي بتسديدة خطيرة في الدقيقة 51، لكن تصدى لها الحارس أحمد صبحي بصعوبة.

وأهدر أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي انفرادًا محققًا في الدقيقة 67، بعدما قطع الكرة من لاعب المصري، لكن تسديدته لم تسكن شباك الحارس محمود جاد.

وقلص جون إيبوكا الفارق لصالح المصري، في الدقيقة 92، بعدما استلم رأسية من صلاح محسن، داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة صاروخية في شباك الحارس أحمد صبحي.

واحرز جريندو الهدف الثالث للبنك الاهلي في الدقيقة 92

 

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي 

وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

محمود جاد لحراسة المرمى 
محمود حمادة، باهر المحمدي، خالد صبحي لخط الدفاع 
أحمد عيد، امادو با، محمد مخلوف،  سامادو اتدجيكيو، عمرو سعداوي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، ميدو جابر، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا.

 

مباراة المصري والبنك الأهلي

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز بترول أسيوط بهدف دون رد 

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