زيزو يقود هجوم الزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها اليوم الجمعة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك للفوز على مودرن سبورت ومواصلة التقدم في بطولة كأس مصر أملا في حصد اللقب، خاصة أن الزمالك ابتعد قليلا عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 32 بفارق 10 نقاط عن فريق بيراميدز المتصدر.

بيسيرو يتحدث عن مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس، للحديث عن لقاء مودرن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر.

وقال بيسيرو:" الزمالك فريق يحارب على كل البطولات، ونسعى للفوز ببطولة الكأس، والبداية من مباراة مودرن سبورت،، والمنافس استطاع أن يفوز على الأبيض في الدور الأول، يجب أن يكون هناك إصرار والتزاك وتركيز، وعلى كل لاعب أن يبذل 100% من جهده في الملعب، وأن نطور طريقة اللعب".

بيسيرو، فيتو

وأضاف المدير الفني:" نحرص على تقييم حالة اللاعبين، واختار اللاعبين الأكثر جاهزية لمباراة الغد أمام مودرن سبورت، ولا نستطيع التفكير في أي مباراة أخرى باستثناء لقاء كأس مصر، وفي المباراة السابقة حدثت بعض التعديلات بإراحة عبد الله السعيد منذ بداية اللقاء، وأحتاج لتقييم مدى جاهزية اللاعبين لتفادي الإصابات حتى نهاية الموسم، خاصة وأن أي لاعب سيتعرض لإصابة في الفترة الحالية قد لا يعود سريعًا للفريق".

وواصل جوزيه بيسيرو:" عودة زيزو وشحاتة للمباراة المقبلة أمام مودرن أمر رائع، وأحمد الجفالي سيغيب للإصابة وهذا أمر سيئ للاعب في بداية انطلاقته مع الفريق، وأمير غير جيد للجهاز الفني والفريق خاصة وأنه لاعب مهم للزمالك، والجهاز الطبي على أعلى مستوى ويسعى لمساعدة اللاعب على العودة سريعًا للتدريبات، والجهاز الفني يعمل مع اللاعبين المتاحين للقاء الغد".

وتابع المدير الفني:"خسارة الزمالك من مودرن سبورت في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز ستخلق دوافعًا لفريقه، ومن الطبيعي أن يكون هناك ضغط على لاعبي فريقي لأنهم يلعبون لفريق كبير بحجم الزمالك، ولاعبو الفريق يرغبون في تحقيق الفوز خلال لقاء الغد لرد الاعتبار".

وأوضح بيسيرو أن مباراة مودرن سبورت في الكأس تختلف عن مباريات الدوري لأنه لا بد من وجود فائز، والزمالك يخوض اللقاء بهدف الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وتابع المدير الفني للفريق قائلًا:" منذ وصولي لتولي قيادة الفريق كان هناك بعض اللاعبين مصابين، وتعرض بعدها محمود جهاد لإصابة، ثم تعرض الجفالي للإصابة مؤخرًا، وقد يرجع سبب الإصابات بسبب حاجة اللاعبين للتأقلم مع الفريق خاصة وأنهم من دوريات مختلفة ومنهم من انضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، والجهاز الطبي يقوم بدوره على أكمل وجه مع اللاعبين المصابين، ولا نستطيع زيادة الحمل التدريبي للاعبين في شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك ضغط مباريات في الفترة الحالية، ويتم رفع الحمل التدريبي مع اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة كبيرة".

واختتم بيسيرو قائلًا:" أفضل أن تكون مباريات الزمالك بحضور جماهيري ونفتقدهم في أخر مباراتين، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يتعرضون للإيقاف".

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