الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات المصري البورسعيدي في كأس العاصمة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء  الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.


مباراة الجولة الرابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

 

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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كأس الرابطة كأس عاصمة مصر المصري البورسعيدي

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