بيراميدز يفتقد هذا اللاعب بأولى لقاءات الدور الثاني بالدوري المصري

يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وتأهل بيراميدز لمرحلة حسم لقب الدوري في صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد ٤٢ نقطة.

وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول ليغيب عن أولى مواجهات حسم الدوري التي من المنتظر الكشف عن جدولها خلال الأيام المقبلة.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

خطف فريق بيراميدز فوزًا صعبًا من سيراميكا بهدفين مقابل هدف على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

بدأ اللقاء بمحاولات توغل من لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.

ومحاولة لسيراميكا كليوباترا بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يسيطر على الكرة.

وفرصة خطيرة لسيراميكا بعد كرة عرضية من قندوسي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ورأسية من بيكهام داخل المنطقة وتمر بجوار القائم.

وواصل لاعبو سيراميكا سيطرتهم وأتيحت فرصة من ركنية وارتقاء وتصدٍ من الشناوي حارس بيراميدز وفرصة أخرى وتشتيت من دفاع بيراميدز بعد تمريرة كاد أن يقابلها زلاكة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج ركنية.

وفي الدقيقة 14 شهدت تحذيرًا من حكم المباراة للجهاز الفني لفريق بيراميدز.

وفي الدقيقة 22 جاء هدف سيراميكا الأول بعد كرة طولية من قندوسي ويقابلها فخري لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، لكن يلغي حكم المباراة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ.

وفي الدقيقة 37 الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد سقوط فيستون ماييلي.

وأحرز مصطفى فتحي في الدقيقة 39 هدف بيراميدز الأول من ضربة الجزاء.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 53 من تمريرة من أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء ويقابلها أحمد بلحاج بتسديدة قوية وتهز الشباك.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه محمد الشيبي بعد تمريرة قصيرة ويقابلها محمد الشيبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وحصل الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مواجهة غاية في القوة ونجح مع زملائه في تحقيق الفوز الغالي الذي رفع رصيد الفريق إلى ٤٢ نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب بيراميدز وسيراميكا

واحتفظ فريق بيراميدز بصدارة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 42 ويحتل سيراميكا سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

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