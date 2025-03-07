المصري يواجه البنك الأهلي في صراع العبور لدور الـ8 بكأس مصر

يواجه فريق المصري البورسعيدي، نظيره البنك الاهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من مارس بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة

مباراة المصري والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعا شرسا من كلا الفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة .



وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز بترول أسيوط بهدف دون رد

أرقام المصري في الدوري



وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، احتل لهم الترتيب الرابع بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

أرقام البنك الأهلى في الدوري

وأنهى البنك الأهلي الدور الاول بالدوري المصري محنلا المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات.

المصري يعترض على تغيير ملعب مباراة البنك الأهلي

وسادت حالة من الاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي، بسبب اختيار ملعب برج العرب لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

وعلمت “فيتو” من مصادرها، أن استياء مجلس إدارة المصري من اختيار ملعب برج العرب، بسبب إخطار الفريق البورسعيدي في بداية الموسم، بإقامة المباريات الجماهيرية فقط على ملعب برج العرب، فيما تقام باقي المباريات على ملعب السويس.

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

ويتبقى أربع مباريات ضمن دور الـ 16 وهي:

الزمالك ضد مودرن سبورت تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

البنك الأهلي ضد المصري تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.