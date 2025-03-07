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رياضة

كأس مصر، البنك الأهلي يتقدم علي المصري بثنائية في الشوط الأول

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

تقدم فريق البنك الأهلي علي فريق المصري البورسعيدي، بثنائية نظيفة بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر على ستاد الجيش ببرج.

مباراة المصري ضد البنك الأهلي 

فرصة خطيرة مبكرة للمصري في الدقيقة 6 بانطلاقة من عبد الرحيم دغموم، لكن المدافع محمود الجزار أبعد الكرة قبل انفراد اللاعب الجزائري بالحارس أحمد صبحي.

وهدد محمد فتحي مرمى المصري بتسديدة قوية في الدقيقة 20، مرت فوق العارضة.

واحرز البنك الأهلي هدف التقدم أمام المصري بأقدام مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 23.

وجاء الهدف من تسديدة لأحمد ربيع تصدى لها الحارس محمود جاد لتصل إلى ياو أنور، الذي مررها لفيصل ليسددها في الشباك بنجاح.

وحرم أحمد صبحي المصري من إدراك التعادل بعدما تصدى لانفراد من صلاح محسن في الدقيقة 24.

وأضاف ياو أنور تقدم البنك الأهلي بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية رائعة من داخلة منطقة الجزاء، عجز الحارس محمود جاد عن التصدي لها، في الدقيقة 27 من عمر اللقاء

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي 

أعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

محمود جاد لحراسة المرمى 
محمود حمادة، باهر المحمدي، خالد صبحي لخط الدفاع 
أحمد عيد، امادو با، محمد مخلوف،  سامادو اتدجيكيو، عمرو سعداوي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، ميدو جابر، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا.

 

مباراة المصري والبنك الأهلي

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز بترول أسيوط بهدف دون رد 

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