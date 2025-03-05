بيراميدز يخطف فوزا صعبا من سيراميكا ويحتفظ بصدارة الدوري (صور)

خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من سيراميكا بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

بدأ اللقاء بمحاولات توغل من لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.

ومحاولة لسيراميكا كليوباترا بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يسيطر على الكرة.

وفرصة خطيرة لسيراميكا بعد كرة عرضية من قندوسي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ورأسية من بيكهام داخل المنطقة وتمر بجوار القائم.

وواصل لاعبو سيراميكا سيطرتهم وأتيحت فرصة من ركنية وارتقاء وتصدٍ من الشناوي حارس بيراميدز وفرصة أخرى وتشتيت من دفاع بيراميدز بعد تمريرة كاد أن يقابلها زلاكة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج ركنية.

وفي الدقيقة 14 شهدت تحذيرا من حكم المباراة للجهاز الفني لفريق بيراميدز.

وفي الدقيقة 22 جاء هدف سيراميكا الأول بعد كرة طولية من قندوسي ويقابلها فخري لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، لكن يلغي حكم المباراة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ.

وفي الدقيقة 37 الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد سقوط فيستون ماييلي.

وأحرز مصطفى فتحي في الدقيقة 39 هدف بيراميدز الأول من ضربة الجزاء.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 53 من تمريرة من احمد قندوسي داخل منطقة الجزاء ويقابلها احمد بلحاج بتسديدة قوية وتهز الشباك

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه محمد الشيبي بعد تمريرة قصيرة ويقابلها محمد الشيبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك

نرتيب بيراميدز وسيراميكا

واحتفظ فريق بيراميدز بصدارة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 42 ويحتل سيراميكا سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

تشكيل سيراميكا بمواجهة بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

زجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.