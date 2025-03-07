أخبار مصر اليوم: السيسي: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة.. عمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وزيادة المعاشات 400 جنيه.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديرى الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية.

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2024، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدور المصري ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر.

قال الرئيس السيسي: ندير الأمور بكل حرص والتزام ونسير على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ويوريكو كويكي عمدة طوكيو معرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في احتفالية ضخمة حضرها عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والسياحة والآثار، ونجوم الفن والمجتمع الياباني، وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر باليابان.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مائدة حوار مستديرة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأمريكي بمقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش القمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يومي 6-7 مارس 2025، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة.

استقبل وزير الطاقة الامريكي كريس رايت المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح اليوم الثاني للقمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يومي 6-7 مارس 2025. وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين ونقل الخبرات في مجال الطاقة والتي شهدت خلال السنوات تطورًا ملحوظًا سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي.

أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق حملة توعوية جديدة يقدمها المركز القومي للبحوث، تتضمن نشر سلسلة فيديوهات يومية حول الصحة العلاجية في رمضان.

توافد آلاف المصلين إلى رحاب الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، في الليلة الثامنة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستماع إلى آيات الله تتلى من أئمة القبلة وقراء الجامع الأزهر بالقراءات المتواترة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة تصل لحد الضباب من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم الجمعة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

احتفى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالذكرى الـ1085 لتأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك، حيث أكد في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس (تويتر سابقًا)" أنه منذ أن أُقيمت أول صلاة في الجامع الأزهر العتيق، منذ 1085 عاما، وبدأت معها مسيرة دعوة وحضارة، علم وعدل، هُوية ووطنية، وأثَّرت وأثمَرَت، وهوَت إليها أفئدة المسلمين من شتى بقاع العالم.

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