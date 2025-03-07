الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام الرئيس السيسي بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس حرص على الإستماع إلى أبنائه الطلبة للإطمئنان على سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان المعظم، كما تناول الرئيس مع أبنائه الطلاب المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة التي إنتهت اليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لإستعادة الهدوء والإستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا على أن السلام هو خيار مصر والدول العربية.

 

وفي ذات السياق، وجه الرئيس الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الإستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يعكس قوة ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية ومدى مسئولية الشعب المصري الأصيل وحسن تقديره للأمور، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أطلع على الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث أشاد الرئيس بانضباط الطلبة ودأبهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم، وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية، مثنيًا على المستوى الراقى الذى يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.

وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الإستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة.

دور محوري تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

السلام هو خيار مصر والدول العربية.

المنطقة واجهت ظروفا صعبة على مدار 18 شهرا جراء تطورات غزة.

دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات.

دورنا ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

نبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر.

ندير الأمور بكل حرص والتزام ونسير على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

أشاد الرئيس بانضباط الطلبة ودأبهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم، وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي غزة مصر

مواد متعلقة

السيسي: نسير على ثوابت قانونية وإنسانية لإنهاء الصراعات والأزمات

السيسي: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر

السيسي: نبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى

السيسي: دورنا ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين

السيسي: دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات

السيسي: المنطقة واجهت ظروفا صعبة على مدار 18 شهرا جراء تطورات غزة

السلام هو خيار مصر والدول العربية الأبرز، رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية

6 صور ترصد تفقد السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية
ads

الأكثر قراءة

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لبطل من ذوي الهمم وفرحة هيسترية لوالدته (فيديو)

لاعب سموحة يقترب من قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 7 من "فهد البطل"

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

منوعات

المزيد

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط التلفظ بالنية يوميا في شهر رمضان وما هي شروطها

أسئلة رمضان، ما ثواب موائد الإفطار ؟ وما أهم آدابها ؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

تلاوة خاشعة للقارئ محمود الحسيني من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية