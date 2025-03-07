السيسي: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام الرئيس السيسي بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس حرص على الاستماع إلى أبنائه الطلبة للاطمئنان على سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان المعظم، كما تناول الرئيس مع أبنائه الطلاب المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة التي إنتهت إليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن السلام هو خيار مصر والدول العربية.



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