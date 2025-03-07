أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق حملة توعوية جديدة يقدمها المركز القومي للبحوث، تتضمن نشر سلسلة فيديوهات يومية حول الصحة العلاجية في رمضان.

التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يقدم نصائح يومية للصحة العلاجية في رمضان

وتهدف هذه الحملة إلى تقديم نصائح طبية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع أنماط حياة صحية، والتعامل مع المشكلات الصحية الشائعة خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية لخبراء المركز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وتقديم محتوى توعوي هادف عبر المنصات الرقمية الرسمية.

ودعت الوزارة إلى متابعة الفيديوهات اليومية عبر صفحاتها الرسمية للاستفادة من المعلومات العلمية المقدمة من الخبراء، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

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