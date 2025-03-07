الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يقدم نصائح يومية للصحة العلاجية في رمضان

المركز القومي للبحوث،فيتو
المركز القومي للبحوث،فيتو
ads

أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق حملة توعوية جديدة يقدمها المركز القومي للبحوث، تتضمن نشر سلسلة فيديوهات يومية حول الصحة العلاجية في رمضان.

التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يقدم نصائح يومية للصحة العلاجية في رمضان

وتهدف هذه الحملة إلى تقديم نصائح طبية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع أنماط حياة صحية، والتعامل مع المشكلات الصحية الشائعة خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية لخبراء المركز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وتقديم محتوى توعوي هادف عبر المنصات الرقمية الرسمية.

ودعت الوزارة إلى متابعة الفيديوهات اليومية عبر صفحاتها الرسمية للاستفادة من المعلومات العلمية المقدمة من الخبراء، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الصحة العلاجية الصائمين القومي للبحوث المركز القومي للبحوث وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

قرارات هامة للمعاهد العليا الخاصة.. تطبيق منظومة إلكترونية شاملة.. إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية لالتحاقهم بالمعاهد الهندسية.. إدخال التخصصات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي

تعاون بحثي بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة هواوي العالمية

إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية لالتحاقهم بالمعاهد الهندسية العليا

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في بورصة برلين للسياحة والسفر ITB

أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر الدولي "ربط علوم التراث بتراث العلوم"

مطار القاهرة يستقبل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش

الأعلى للجامعات: مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء ومنع تدهور الأوضاع في سوريا

منوعات

المزيد

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى الحبشة ولم يهاجر معهم؟ عمرو خالد يكشف السر (فيديو)

هل يشترط التلفظ بالنية يوميا في شهر رمضان وما هي شروطها

أسئلة رمضان، ما ثواب موائد الإفطار ؟ وما أهم آدابها ؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية