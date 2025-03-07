عمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وزيادة المعاشات 400 جنيه

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2024، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

"عمومية المهندسين" تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025، زيادة المعاشات 400 جنيه



كما اعتمدت الجمعية العمومية، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2025، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير الأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2024، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف الأستاذ الدكتور معتز طلبة، خلال الجمعية العمومية، عن تحقيق فائض بحوالي 670 مليون جنيه.

ومن أبرز القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية:



- زيادة المعاشات 400 جنيه، بدءًا من يناير 2025، ليصبح 2000 جنيه، بدلًا من 1600، وهي أكبر زيادة في تاريخ النقابة.



- زيادة معاش أسر المهندسين المتوفين بقيمة 110% (من قيمة معاش المهندس على قيد الحياة) ليصبح 2200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.