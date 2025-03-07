وزير السياحة وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ويوريكو كويكي عمدة طوكيو معرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في احتفالية ضخمة حضرها عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والسياحة والآثار، ونجوم الفن والمجتمع الياباني، وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر باليابان

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة في اليابان

وخلال مراسم الافتتاح ألقى شريف فتحي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتواجده بعاصمة بلاد مشرق الشمس طوكيو لافتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" والذي يُعد رمزًا من رموز التعاون المثمر وعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتنامية بين مصر واليابان، واصفًا إياه بمثابة أحد عوامل التشويق والجذب السياحي للشعب الياباني وتشجيعه على زيارة مصر لمشاهدة الأماكن التي اكتشفت بها هذه الكنوز الفريدة والتعرف بصورة أعمق علي الحضارة المصرية العريقة والفريدة، والاستمتاع بما يقدمه المقصد المصري من تجارب سياحية متعددة ومتنوعة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة ومتميزة تلبي كافة أذواق واهتمامات السائحين، وتساهم في معايشتهم تجارب سياحية ثرية والتي من بينها منتج السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والسياحة الروحانية والسياحة الرياضية والسياحة البيئية وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إبراز هذا التنوع ليكون المقصد السياحي المصري هو المقصد الأكثر تنوعًا في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا تضاهى في العالم كما تركز حملاتها الدعائية والتسويقية تحت شعار "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له" (Unmatched Diversity).

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وتحدث أيضًا عن المتحف المصري الكبير، أحد رموز التعاون بين مصر واليابان، مشيرًا إلى ما سيقدمه من إضافة جديدة لمناطق الجذب السياحي في المقصد المصري لاسيما بعد افتتاحه كاملًا في 3 يوليو القادم حيث سيكون وجهة سياحية في حد ذاته.

وفي ختام كلمته أكد على تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة آفاقا أرحب من التعاون بين البلدين في المجال السياحي والأثري، داعيًا الشعب الياباني إلى زيارة المقصد السياحي المصري، واستكشاف ما يقدمه المتحف المصري الكبير من تجربة سياحية استثنائية وأيضًا الاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري والتي لا مثيل لها.

اتفاقية التوأمة ما بين القاهرة وطوكيو

وفي كلمتها، أعربت يوريكو كويكي عن سعادتها باستضافة طوكيو للمعرض هذا العام، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 35 عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة ما بين القاهرة وطوكيو، متمنية أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وقام وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو والوفد المرافق لهما بجولة داخل المعرض استمعوا خلالها إلى شرح عن المعرض وما يضمه من كنوز، كما قام بزيارة منطقة البازارات وبيع الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية، والجناح السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي يتضمن مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري، فضلا عن مجموعة من الخرائط السياحية عن مصر باللغة اليابانية.

كما يتيح لزائري المعرض خاصية الرمز الكودي QR code الخاصة بصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt للتعرف بصورة أعمق وأوسع عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالمعرض وما به من كنوز فريدة بالإضافة إلى الجناح السياحي والذي استطاعوا من خلاله التعرف على المنتجات السياحية المتنوعة والثرية للمقصد المصري إلى جانب منتج السياحة الثقافية الشغوفين به.

وخلال الجولة، حرص شريف فتحي على تفقد تجربة الواقع الافتراضي التي يتم تقديمها على هامش المعرض لتأخذ الزائرين في رحلة افتراضية عبر نظارات إلكترونية مخصصة إلى معبدي أبو سمبل بأسوان واكتشاف تاريخهما وما بهما من تماثيل ونقوش وتصميم معماري فريد.

رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار خالد إلى ما حققه المعرض من نجاحات وأعداد زائرين في أكبر المدن التي استضافت هذا المعرض خلال الأربع سنوات الماضية حيث حققت مدينة باريس بفرنسا 600 ألف زائر ومدينة سيدني في استراليا 500 ألف زائر.

وأعرب عن ثقته بأن المعرض سوف يحقق في العاصمة اليابانية طوكيو أعدادًا تفوق هذه الأعداد بكثير، كما سيعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر خاصة في ظل ولع الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية.

ووصف الدكتور زاهي حواس المعرض بأنه أفضل معرض أثري مؤقت يتم إقامته خارج البلاد، حيث أنه يحوي كنوز ملك وقائد عظيم وهو الملك "رمسيس الثاني" صاحب أطول مدة حكم في تاريخ مصر والذي هزم الحيثيين ووقع أول معاهدة سلام في العالم، فضلا عن ما يحتويه المعرض من كنوز مصنوعة من الذهب مثل تلك الخاصة بملوك الأسرتين 21 و22.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن هذا المعرض سوف يخطف قلوب زائريه من الشعب الياباني حيث أن كل قطعة فيه تحكي قصة وجزءًا من تاريخ مصر القديمة.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يضم 180 قطعة أثرية من أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في أستراليا في نوفمبر 2023 ثم بمدينة كولون بألمانيا في يوليو الماضي.



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