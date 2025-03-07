مسلسلات رمضان 2025، دينا فؤاد تنجح في تجسيد شخصية "غزل" بحرفية وتقدمها للجمهور بشكل مميز

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا" لحظة مفصلية بين بطلي العمل مصطفى شعبان ودينا فؤاد، حيث قرر "حكيم" الزواج من "غزل" بعد تأكده من نسب ابنها له من خلال إجراء تحليل الـDNA.

وتميزت الحلقة بتصاعد الأحداث، حيث كانت الشكوك تسيطر على "حكيم باشا" طوال الحلقات السابقة حول صحة نسب الطفل، ليأتي تأكيد التحليل كفصل جديد في علاقته بـ "غزل"، وأظهرت دينا فؤاد أداءً عاطفيًا قويًا وهي تستجيب لطلب حكيم، من الزواج منها مما أضاف لمسة درامية على علاقة الشخصيتين، وجاء الزواج بعد أن قرر "حكيم" استخراج شهادة ميلاد لطفله باسم "نوح".

وشهدت الحلقة لحظة توتر كبيرة بين "غزل" التي تجسد شخصيتها دينا فؤاد، و"برنسة" التي تقوم بدورها سهر الصايغ، حيث تدخل "برنسة" في مشهد قوي مع "غزل" وتخبرها بكل حزم بأنها هي السيدة الأولى في القصر ولا أحد غيرها له الحق في اتخاذ القرارات، وبأسلوب حاد واثق، تأمرها أن تتبع تعليماتها وتنصاع لها، مما جعل "غزل" في موقف صعب، حيث اضطرت إلى الخضوع والانصياع لأوامرها، رغم التوتر الواضح الذي كان يسيطر على الموقف.

ونجحت دينا فؤاد في تقديم شخصية "غزل" بحرفية من خلال أداء قوي ومتميز في مسلسل "حكيم باشا"، واستطاعت الإمساك بمفردات الشخصية وخلق توازن بين المشاعر والأحداث التي تمر بها، حيث تمكنت من إيصال عمق الصراع الداخلي لشخصيتها بكل صدق، سواء في مشاهد الضعف أو القوة.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تكريمها بمهرجان الأفضل وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها فى مسلسل "حق عرب" والذى تم عرضه رمضان الماضي.

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