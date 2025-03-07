الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

إخماد حريق بوحدة سكنية في أحد أبراج حي الجون بالفيوم

إخماد حريق، ڤيتو
إخماد حريق، ڤيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق، بسبب ماس كهربائي، شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس في أحد الأبراج السكنية بحي الجون، قبل أن تمتد النيران إلي باقي الوحدات السكنية بالبرج، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، دون وقوع إصابات بشرية.

حريق بأحد أبراج حي الجون بمدينة الفيوم

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور قسم  شرطة ثان الفيوم، يفيد بتلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بإحدى الشقق في أحد الأبراج السكنية بحي الجون، بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

وتبين أن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد الي باقي الوحدات السكنية المجاورة.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتولي التحقيق.

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