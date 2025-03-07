الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام المصري في كأس مصر

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى كأس مصر


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى..أحمد صبحى 
خط الدفاع..محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، محمد إبراهيم 
خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو انور 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، احمد ريان، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو

مباراة المصري ضد البنك الاهلي 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره البنك الاهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من مارس بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج 

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة 

مباراة المصري والبنك الأهلي

 ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعا شرسا من كلا الفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة .


وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز بترول أسيوط بهدف دون رد 

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