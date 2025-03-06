جدول مباريات البنك الأهلى في المرحلة الثانية من الدورى المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لمجموعتي التتويج والهبوط هذا الموسم.

جدول مباريات البنك الأهلى فى المرحلة الثانية من الدورى المصرى



وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي كالتالي:

الجولة الاولي:الأربعاء ٣/١٢

فاركو x البنك على ستاد حرس الحدود الساعة ٩.٠٠مساء



الجولة الثانية: الخميس ٥/١

سيراميكا x البنك على ستاد هيئة قناة السويس الساعة ٤.٠٠ عصرا



الجزلة الثالثة: الاثنين ٥/٥

البنك x الزمالك على ستاد القاهرة الساعة ٧.٠٠ مساء



الجولة الرابعة: الجمعة ٥/٩

البنك x بيراميدز على ستاد القاهرة الساعة ٧.٠٠ مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء ٥/١٣

حرس الحدود x البنك على ستاد حرس الحدود الساعة ٧.٠٠ مساء

الحولة السادسة: السبت ٥/١٧

الأهلى x البنك على ستاد القاهرة الساعة ٧.٠٠ مساء

الجولة السابعة: السبت ٥/٢٤

البنك x المصرى على ستاد السويس الجديد الموعد لاحقا

الجولة الثامنة: الجمعة ٥/٣٠

بتروجيت x البنك على ستاد بتروسبورت الموعد لاحقا



مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

وتشهد الجولة الأولى للمجموعة الأولى المنافسة على لقب الدوري المصري مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري.

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

وتحسم 8 مباريات فقط، هوية بطل الدوري المصري الممتاز والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وحجزت 9 فرق رسميًّا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد إف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

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