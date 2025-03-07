الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

أعلن فريق النصر ونظيره الشباب عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في مواجهة ضمن الجولة ال24 في الدوري السعودي.

تشكيل النصر أمام الشباب 

تشكيل الشباب أمام النصر 

ويسعى  فريق النصر إلى مصالحة جماهيرهم  بعد الخسارة في الجولة الماضية من دوري روشن أمام العروبة بثنائية مقابل هدف.

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعوي

وتقام مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب الأول بارك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والشباب مباشر، من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص على قناة SSC SPORT HD5.

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الشباب النصر الدوري السعودي النصر والشباب العروبة

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