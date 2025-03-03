النصر يتعادل سلبيا مع استقلال طهران بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (صور)

تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره استقلال طهران الإيراني سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، في إطار منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

تشكيل النصر ضد استقلال طهران

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سالم النجدي، محمد آل فتيل، محمد سيماكان، نواف بوشل.

في خط الوسط: على الحسن، مارسيلو بروزوفيتش، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: أنجيلو، جون دوران، ساديو ماني

وغاب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر أمام استقلال طهران بسبب الإصابة.

واحتضن ملعب «آزادي» في دولة إيران، مباراة استقلال ضد النصر السعودي ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا

ونقلت مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports AFC 1 HD.

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