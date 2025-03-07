الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

لاعب سموحة يقترب من قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

واقترب مدافع نادي سموحة محمد ربيعة من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، خاصة بعد أن أبلى بلاء حسنا مع الفراعنة في معسكر نوفمبر الماضي، ونال ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، كما نال إشادة الخبراء والمحللين واعتبروه مكسب كبير للمنتخب الوطني. 

 

محمد ربيعة مداغع سموحة
محمد ربيعة مدافع سموحة

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

ويدخل منتخب مصر الوطني الأول، معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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