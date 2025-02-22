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رياضة

13 لاعبا على رادار حسام حسن في قمة الأهلي والزمالك الليلة

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

الأهلي والزمالك، تحظى مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام الليلة، باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في ظل اقتراب موعد انطلاق معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

13 لاعبا في القطبين تحت منظار حسام حسن

ويضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ما يقرب من 13 لاعبا في صفوف الأهلي الزمالك تحت المنظار، خلال متابعته مباراة القمة 129 باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، منهم 8 لاعبين في الأهلي وهم:

 

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – مروان عطية – إمام عاشور – كريم الدبيس

فيما يراقب حسام حسن خماسي الزمالك، محمد عواد – حسام عبد المجيد – زيزو – محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا 

مباريات الأهلي والزمالك، فيتو
مباريات الأهلي والزمالك، فيتو

موعد إنطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد انطلاق معسكر الفراعنة؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

ينطلق المعسكر يوم 16 مارس المقبل، بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 وحتى 24 مارس. 

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