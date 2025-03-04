منتخب مصر يخوض مرانا وحيدا في المغرب قبل مواجهة إثيوبيا

منتخب مصر، أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني، حدد يوم 19 مارس موعدا للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام إثيوبيا على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء

مران وحيد على ملعب العربي زوالي

وبحسب المصدر، فإن بعثة منتخب مصر ستصل إلى المغرب مساء يوم 19 مارس، ثم يخوض الفريق مرانه الوحيد في اليوم التالي على ملعب العربي زوالي، الذي يستضيف مباراته أمام إثيوبيا يوم 21 مارس، ثم تغادر بعثة الفراعنة الدار البيضاء بعد المباراة في طريق العودة إلى القاهرة

ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقرر إقامة مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية.

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز صدارته لمجموعته، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2026، في ظل المنافسة القوية على بطاقات العبور إلى النهائيات.

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس.

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