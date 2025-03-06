علي جمعة: الموسيقى حلال بشروط لكن التيك توك "زبالة" السوشيال ميديا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الموسيقى حلال بشروط، محذرا من أن "التيك توك" به أشياء خارجة.

ففي حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، تساءلت فتاة: التيك توك بيظهر فيه أغاني فيها رقص، فهل عادي نرقص عليها، وننزلها؟.



وسألها الشيخ: إنتي حاسة بإيه؛ لأن التيك توك زبالة السوشيال ميديا.. حاسة إن ده خارج عن نطاق العفاف ولا إيه؟ قالت: خارج.. قال جمعة: خلاص يبقى حرام.

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن

وسألته فتاة: ليه بيقولوا إن الموسيقى حرام، مع أنها بتبسطنا؟!



ورد الدكتور علي جمعة، قائلا: مش علشان بتبسطنا أو ما تبسطناش، طيب ما فيه معاصي كتير بتبسطنا، لكن هو علشان أنه صوت، وهذا الصوت وراءه ترتيب رياضي خلقه الله، وهذا الصوت يستجيب له الطبع.. أولا: كلمات الأغاني لازم تكون رائقة، مفيش مانع تكون في الحب.. أو في السياسة.. أو في الوطنية.. مفيش مانع تكون في مدح النبي، عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من المناحي، لكن تكون محترمة، وكذلك الموسيقى تكون محترمة، وعندنا علماء كتير أباحوا السماع، من ضمنهم ابن القيصراني الحنبلي، له كتاب اسمه "السماع"، وعبد الغني النابلسي، والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر.. كثير من العلماء والمذاهب تبيح هذا بشروطه، هم مش عايزين إننا نتحول إلى فتنة.. مين اللي قال إنها حرام.. الأغاني والموسيقى حلال ولها شروط، وهذه الشروط ينبغي أن تتوافر في الواقع، فلما نلاقي أشياء مثل الهيبز والبيتلز يبقى بلاش، ولما نلاقي حاجات بترقق القلب.. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو إلى عبادة الإله.

الأناشيد الرمضانية

وسألته فتاة عن الأناشيد الرمضانية، وهل هي حرام لأن بها موسيقى؟

وأجاب د. علي جمعة: لا.. الموسيقى حسنها حسن وسيئها سيئ.. لازم يكون عندنا مفتاح ومعيار ونظارة نشوف بها الأمور.

وتطرق فتاة في سؤالها إلى أن: تجسيد الأنبياء في الأعمال الدينية حرام.. لكن مسلسل سيدنا يوسف، ومسلسل "عمر بن الخطاب" الناس أحبوه، فلما نمثل أفلام ومسلسلات أكتر، الناس هاتتعلق بيهم؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: ممكن ولكن فيه معاني عليا.. وفيه فرق ما بين إن الناس شاهدته، وقالت إنه حلو قوي، وما بين إن ده حرام علشان له أسباب، التي ذكرناها، ومنها أنه لا يوحى إليه علشان يعرف الوحي شكله إيه، ولا هو في جلالة وقدر المبشرين بالجنة مثلا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.