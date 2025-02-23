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انعقاد مجلس الحديث الثامن والثلاثين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو

ينعقد اليوم الأحد  مجلس الحديث الثامن والثلاثون لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

 مجلس الحديث الثامن والثلاثون لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، من بينهم  الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة النبوية، كما تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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