فاجعة إنسانية، تفاصيل وفاة 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية فاجعة إنسانية بعد وفاة 3 أطفال بينهم شقيقين إثر سقوطهم داخل حوض مياه بقرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بوفاة كل من: "محمد.أ.أ" 10 سنوات وشقيقه "محمود" 5 سنوات وابن عمومتهم "عمر.أ.ال" 7 سنوات إثر سقوطهم غرقى داخل حوض مياه بقرية العدلية التابعة لمركز بلبيس.

بانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين أن الأطفال الثلاثة أبناء عاملين من محافظة سوهاج يعملون بجمعية بمزرعة بناحية جمعية العدلية حيث كانوا يلهون داخل داخل حوض مياه مخصص لماكينة ري فاختل توازنهم وسقطوا جميعًا في الحوض ليفارقوا الحياة غرقًا.

حرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن، وتسليم الجثمانين إلى ذويهم لدفنهم في مقابر مسقط رأسهم.

الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

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