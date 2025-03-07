بزعم زيارة دينية، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة لبنانية بحماية الجيش

دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين صباح الجمعة بلدة حولا جنوبي لبنان، في "زيارة دينية" تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية صباح الجمعة.

موقع صهيوني

وقالت الوكالة إن "الموقع يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام شي"، علما أن إسرائيل أعلنت عن الجولة يوم الخميس.

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية التي انتشرت بها.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان.

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