الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ رمايات رشاشة من موقع العاصي في شمال إسرائيل على جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان
 

وقالت الوكالة اللبنانية: "العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والأهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة".

txt

3 ضربات إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

وأضافت أن عملية التمشيط أدت إلى تضرر سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع إصابات.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1037 خرقا لاتفاق وقف النار منذ سريانه، ما خلف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان جيش الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

3 ضربات إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

دفء البيوت!

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

مدبولي: مؤتمر صحفي الشهر المقبل لإعلان تفاصيل خطة إعمار غزة وجهات تمويلها

منوعات

المزيد

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 5-3-2025

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض 5 حلقات.. مشاهد تصدرت منصات التواصل من «العتاولة 2» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يحسم الجدل: محدش بيعرف الغيب.. والحيوانات بتحزن لموت أصحابها

شاب يسأل: الفلك علم أم تنجيم؟ وعلي جمعة يرد: اسأل جوجل

كيف تحقق التقوى والقبول في رمضان؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية