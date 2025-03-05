ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ رمايات رشاشة من موقع العاصي في شمال إسرائيل على جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان



وقالت الوكالة اللبنانية: "العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والأهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة".

وأضافت أن عملية التمشيط أدت إلى تضرر سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع إصابات.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1037 خرقا لاتفاق وقف النار منذ سريانه، ما خلف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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