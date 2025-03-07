سفينة مسيرة غامضة تظهر بالقرب من واشنطن، وصحيفة تكشف مواصفاتها ومهامها

أفادت صحيفة The War Zone الأمريكية، أنه تم رصد سفينة عسكرية مسيرة غامضة مغطاة جزئيًّا بمواد واقية في ولاية واشنطن.

رصد سفينة عسكرية مسيرة غامضة

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الكاميرات التقطت صورًا لـ Defiant، وهي سفينة سطحية جديدة مصممة للعمل دون وجود طاقم على متنها. وتم تطويرها في إطار برنامج وكالة مشاريع البحوث المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA). وتبلغ تكلفة نسختها الأساسية حوالي 25 مليون دولار.

ونقلت The War Zone عن DARPA تأكيدها بأن بناء Defiant المعروف أيضًا برمز USX-1، اكتمل في بداية الشهر الجاري.

مواصفات السفينة المسيرة

وقالت إن السفينة التي يبلغ طولها أقل بقليل من 55 مترًا ووزنها 240 طنًّا، ستخضع الآن لاختبارات مائية مكثفة سواء في الحوض أو في البحر، ومن المقرر أن تبدأ رحلة بحرية عملية تستمر لعدة أشهر في البحر بحلول ربيع عام 2025.

وفي الصور التي التقطتها الصحيفة يظهر أن معظم أجزاء السفينة ما زالت مخفية عن أعين العامة. ومع ذلك، فإن الشكل العام للهيكل، بالإضافة إلى الصاري المركزي المزود بالرادارات والهوائيات المختلفة، يتوافق مع النماذج الحاسوبية التي تم عرضها سابقا لهذا المشروع. كما يوجد صاري أصغر في مقدمة السفينة مزود بمجموعة إضافية من الرادارات والهوائيات.

وفي الوقت الحالي تُستخدم Defiant كمنصة اختبار تهدف إلى إثبات قدرة السفينة على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة دون وجود طاقم بشري على متنها.

مهام السفينة المسيرة

وقد يؤدي ظهور السفن السطحية بدون طاقم مثل Defiant، حسب الصحيفة، إلى تغيير كبير في الإستراتيجية والتكتيكات البحرية. وفي المستقبل، ستكون هذه السفن قادرة على تنفيذ مهام استطلاعية وهجومية ومهام الحراسة دون تعريض الأطقم للخطر، مما يقلل من الخسائر في ساحات القتال. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود طاقم يقلل من الحاجة إلى أماكن إقامة وأنظمة دعم الحياة، مما يسمح بتحسين التصميم وزيادة مدى الإبحار والاستقلالية والتخفي.

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