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خارج الحدود

ماكرون يعلن في خطاب شعبي دراسة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية أوروبا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يناقش بدء استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، في ظل التوتر مع إدارة الأمريكي دونالد ترامب.

ماكرون يبدأ نقاش حماية أوروبا بالأسلحة النووية

جاء ذلك في خطاب وجهه ماكرون إلى الشعب الفرنسي، تم بثه على موقع قصر الإليزيه قال فيه: "قررت بدء نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية. ولكن مهما حدث، فإن القرار باستخدامها سيظل دائما بيد رئيس الجمهورية".

 

وكان ماكرون قد كتب على حسابه في منصة إكس، أنه سيتوجه بكلمة إلى الشعب الفرنسي مساء الأربعاء عند الساعة الثامنة مساء، يتطرق فيها إلى أوكرانيا وملفات دولية أخرى.

ماكرون يتحدث عن أزمة أوكرانيا والخلافات مع أمريكا 

وكتب الرئيس الفرنسي: "في هذا الوقت الذي يسود فيه عدم اليقين، حيث يواجه العالم أعظم تحدياته، سأخاطبكم هذا المساء الأربعاء عند الساعة الثامنة مساء".

وكان ماكرون قد رحب أمس الثلاثاء بنية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "استئناف الحوار مع الولايات المتحدة"، وفق ما أفاد الإليزيه. 

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون، الذي أجرى مشاورات هاتفية منذ مساء الإثنين مع زيلينسكي ودونالد ترامب، "كرر عزم فرنسا على العمل مع جميع الأطراف المعنيين لإرساء سلام صلب ومستدام في أوكرانيا".

ماكرون يحث الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق الدفاعي

ماكرون: نريد خفض التصعيد بين زيلينسكي وترامب سريعا

 

 

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