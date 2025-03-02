لافروف: إدارة ترامب تريد السلام على عكس أوروبا التي تفرض الحرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.

لافروف: إدارة ترامب تريد السلام علي عكس أوروبا التي تفرض الحرب

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم، يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".

وأشار لافروف إلى أن كل مآسي العالم خلال القرون الخمسة الماضية نشأت في أوروبا أو حدثت بفضل السياسة الأوروبية. وبحسب الوزير الروسي، فإن الأمريكيين لم يلعبوا أي دور استفزازي أو تحريضي.

وأكد لافروف أن خطط الزعماء الأوروبيين لإدخال قوات "حفظ السلام" إلى أوكرانيا، هي وقاحة واستمرار لـ"تحريض" نظام كييف على الحرب ضد روسيا.

وقال لافروف: "أولًا، لا أحد يسألنا. الرئيس دونالد ترامب، يفهم كل شيء. قال إنه من السابق لأوانه أن نقول متى سيتم التوصل إلى تسوية، يمكنكم مناقشة هذه القضية، لكن الأمر يتطلب موافقة الأطراف. إنه يتصرف بشكل صحيح".

وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير الماضي، لمناقشة الملف الأوكراني.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

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